تابع المنتخب الأميركي حامل اللقب خمس مرات مشواره الناجح في كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الفلبين وإندونيسيا واليابان، بفوزه الكبير على الأردن 110-62 ضمن المجموعة الثالثة في مانيلا.



وأنهت الولايات المتحدة الدور الأول بـ 3 انتصارات بالعلامة الكاملة، لتتصدر ترتيب المجموعة أمام اليونان ونيوزيلندا، فيما تذيلت الأردن ترتيب المجموعة بلا أي فوز.



وجاءت المباراة هامشية بالنسبة للجانبين، على اعتبار ان الأردن خسر حظوظه في التأهل الى الدور الثاني وسيكتفي بخوض مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 32.



أما المنتخب الأميركي فتأهل الى الدور الثاني حيث سيلعب ضمن المجموعة العاشرة الى جانب ليتوانيا ومونتينغرو والفائز بين نيوزيلندا واليونان، علما انه سيكون عليه مواجهة ليتوانيا ومونتينغرو فقط، وفقا لنظام البطولة الذي ينص على عدم تكرار المواجهة بين منتخبين من مجموعة الدور الأول نفسها. وهيمن المنتخب الأميركي بطبيعة الحال على المباراة من بدايتها، حيث عانى الأردنيون لمواجهة سرعة وقوة الأميركيين البدنية. وكان أنتوني ادواردز افضل مسجل للمنتخب الأميركي بـ 22 نقطة مع 8 متابعات وأضاف إليه بوبي بورتيس جونيور 13 نقطة وجارين جاكسون جونيور 12.



فيما أحرز الأميركي المجنس رونداي جيفرسون 20 نقطة لمصلحة المنتخب الأردني.



وأنهت صربيا الدور الاول بسجل نظيف بعد فوزها الكبير على جنوب السودان بنتيجة 115-83 ضمن المجموعة الثانية، فيما تأهلت جورجيا الى الدور الثاني بفوزها على فنزويلا 70-59 ضمن المجموعة السادسة.