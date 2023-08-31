نجحت «المحاربة» التونسية أنس جابر المصنفة خامسة ووصيفة بطلة العام الماضي بفضل خبرتها في التغلب على معاناتها البدنية من أجل بلوغ الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس على ملاعب «فلاشينغ ميدوز»، بفوزها الصعب على الكولومبية كاميلا أوسوريو 7-5 و7-6 (7-4) الثلاثاء في الدور الأول.



وهو الفوز الثاني لجابر على أوسوريو في مواجهتين حتى الآن بينهما بعد الأول في فلاشينغ ميدوز بالذات عام 2021 عندما تغلبت على الكولومبية بسهولة 6-0 و6-1 في الدور الثاني.



وتلتقي جابر في الدور الثاني مع التشيكية ليندا نوسكوفا، وكانت جابر خسرت نهائي العام الماضي أمام الپولندية إيغا شفيونتيك 2-6 و6-7 (5-7).



وتأهلت الاميركية جيسيكا بيغولا الثالثة الى الدور الثاني بفوزها السهل على الايطالية كاميلا جورجي 6-2 و6-2، وضربت موعدا مع الرومانية باتريسيا ماريا تيغ.



وبلغت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا التاسعة عالميا الدور المقبل بفوزها على الكورية الجنوبية هان ناي-لاي 6-3 و6-0.



فيما ودعت النجمة الاميركية المخضرمة فينوس ويليامس التي تشارك في البطولة للمرة 24 في رقم قياسي عقب خسارتها من البلجيكية غريت مينن 1-6 و1-6.



ولدى الرجال، استهل الاسباني كارلوس ألكاراز حملة الدفاع عن لقبه من دون عناء حيث اضطر منافسه الالماني دومينيك كوبفر للانسحاب اثر تعرضه لإصابة في الشوط الافتتاحي للمباراة.



كما بلغ بلغ دانييل مدفيديف الثالث عالميا الدور الثاني بفوز سهل على المجري أتيلا بالاش 6-1 و6-1 و6-0، وبلغ الدور ذاته الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عشر بفوزه على الاسترالي ألكسندر فوكيتش 6-4 و6-4، و6-4، كذلك، تأهل البريطاني المخضرم أندي موراي بفوزه على الفرنسي كورنتان موتيه 6-2 و7-5 و6-3.