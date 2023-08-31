أكد مسؤولون في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن جناح برشلونة الإسباني رافينيا سيحل مكان نجم غريمه التقليدي ريال مدريد فينيسيوس جونيور المصاب في تشكيلة المنتخب لخوض تصفيات كأس العالم 2026 مطلع الشهر المقبل.



وأصيب فينيسيوس في الفخذ في مباراة ريال الأخيرة أمام مضيفه سلتا فيغو (1-0) في الدوري الجمعة، ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غيابه فيما قدرتها تقارير إعلامية بستة أسابيع، ما حرمه من خوض مواجهتي البرازيل أمام بوليفيا وبيرو في 8 و12 سبتمبر المقبل تواليا.



وأفاد الاتحاد البرازيلي بأن المدرب فرناندو دينيز اختار رافينيا لتعويض غياب فينيسيوس «فيني».



وشارك رافينيا (26 عاما) مع «السيليساو» في مونديال 2022 في قطر، حيث خرج أبطال العالم خمس مرات من الدور ربع النهائي على يد كرواتيا.



وسيقود نيمار المنتقل أخيرا الى نادي الهلال السعودي في صفقة ضخمة، هجوم المنتخب البرازيلي في سعي بلاده المستمر للظفر باللقب السادس في تاريخ كأس العالم.