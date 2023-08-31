أعلن نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني أمس أن مهاجمه الدولي الفرنسي راندال كولو مواني، الراغب في الانتقال إلى صفوف باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، تغيب عن الحصة التدريبية الصباحية.



وقال النادي الالماني في بيان: «السبب الذي تذرع به لتبرير غيابه هو رغبته في الانتقال إلى ناد آخر قبل نهاية نافذة الانتقالات الصيفية مساء الجمعة».



وقال المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كروشه: «عرفنا راندال مختلفا ونعرف شخصيته الحقيقية، هناك الكثير من الأمور حوله في الوقت الحالي والتي أدت إلى تصرفه هذا، وهو الأسوأ، وهو ما قمنا بشرحه له بوضوح، وللمقربين منه». وبغيابه عن التدريبات، قرر كولو مواني الضغط على إدارة فرانكفورت للسماح له بالرحيل.