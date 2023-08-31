فاز نجم مان سيتي، النرويجي إرلينغ هالاند، بجائزة لاعب العام أمس الأول، والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في انجلترا بعد موسمه الأول المذهل. قد تفوق ابن الـ 23 عاما على زميليه في الفريق جون ستونز، والبلجيكي كيفن دي بروين، إضافة الى ثنائي أرسنال بوكايو ساكا، والنرويجي الآخر مارتن أوديغارد، والانجليزي هاري كاين.



وقال هالاند: «إنه لشرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة المرموقة، أن يتم الاعتراف بي من قبل المنافسين هو شعور عظيم وأود أن أشكر كل من صوت لي»، مضيفا: لقد كان موسما لا ينسى للفريق ولي شخصيا، الفوز بالثلاثية كان شيئا لم أتخيله أبدا، لذا فإن تحقيق ذلك مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين كان شعورا رائعا. واختير ساكا أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين، فيما فازت نجمة أستون فيلا ومنتخب انجلترا راشيل دايلي بجائزة لاعبة العام.