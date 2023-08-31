اعترفت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بأن في حوزتها ما يقرب من 5400 رسالة بريد إلكتروني وسجلات إلكترونية، تظهر الرئيس جو بايدن يستخدم اسما مستعارا خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس، بحسب ما كشفت صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية.



وبموجب قانون حرية المعلومات الصادر في يونيو 2022، أكدت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية وجود تلك الوثائق استجابة لطلب من قبل مؤسسة South Eastern Legal Foundation، وهي مجموعة قانونية دستورية غير ربحية.



وسعى الطلب للحصول على رسائل بريد إلكتروني تتعلق بحسابات روبن وير، وروبرت إل بيترز، وجي آر بي وير، وهي كلها أسماء مستعارة كان من المعروف أن الرئيس البالغ من العمر 80 عاما يستخدمها في البيت الأبيض خلال فترة عمله كنائب للرئيس باراك أوباما.



ورفعت المؤسسة القانونية الجنوبية الشرقية يوم الاثنين دعوى قضائية ضد إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بخصوص نشر السجلات، التي تدعي المجموعة أنها قد تظهر أن بايدن مرر معلومات حكومية وناقش الأعمال الحكومية مع ابنه هانتر بايدن وآخرين.



وقالت المؤسسة في بيان: «في كثير من الأحيان، يسيء المسؤولون العموميون استخدام سلطتهم من خلال استخدامها لمصلحتهم الشخصية أو السياسية. وعندما يفعلون ذلك، يسعى الكثيرون إلى إخفاء ذلك. الطريقة الوحيدة للحفاظ على النزاهة الحكومية هي أن تقوم إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بنشر ما يقرب من 5400 رسالة بريد إلكتروني أرسلها بايدن بأسماء مستعارة».



وقالت كيمبرلي هيرمان، المستشارة العامة للمؤسسة في بيان: «الجمهور الأميركي يستحق أن يعرف ما بداخلها».



يذكر أن المؤسسة تتهم إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية «بالتباطؤ» في الاستجابة لطلبها بتنفيذ القانون.



وردت إدارة الأرشيف الوطني بالقول: «لقد أجرينا بحثا في مجموعتنا عن سجلات نائب الرئيس المتعلقة بطلبكم وحددنا ما يقرب من 5138 رسالة بريد إلكتروني و25 ملفا إلكترونيا و200 صفحة من السجلات التي يحتمل أن يتم إرسالها والتي يجب التعامل معها من أجل الرد على طلبكم».