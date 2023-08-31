تناول رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وعدد من وزراء حكومته مأكولات بحرية مصدرها المياه الواقعة قبالة منطقة فوكوشيما امس لتبديد المخاوف من تصريف اليابان للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايتشي النووية.



وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» امس أن «اجتماع الغداء» كان يهدف - فيما يبدو - إلى تبديد المخاوف بشأن أي تأثير سلبي محتمل للمياه المصرفة على صحة الإنسان والإضرار بسمعة المنتجات السمكية من المناطق المحيطة بالمحافظة الواقعة شمال شرق اليابان.



وعقب «اجتماع الغداء» في مكتب كيشيدا، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا والمسؤول عن السياسة النووية، إن كيشيدا تناول «الساشيمي» المكون من القاروص والسمك المفلطح والأخطبوط، إلى جانب الأرز الذي تم حصاده في فوكوشيما.



وأضاف نيشيمورا للصحافيين عقب الاجتماع الذي لم يكن متاحا لوسائل الإعلام «نحن بحاجة إلى إبلاغ الناس في الداخل والخارج على حد سواء» بسلامة المأكولات البحرية التي يتم اصطيادها في البحر بالقرب من مجمع فوكوشيما النووي.