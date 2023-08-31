أطلقت كوريا الشمالية امس صاروخين بالستيين قصيري المدى باتّجاه البحر، وفق ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش الكوري الجنوبي، في تجربتين تتزامنان مع إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة.



وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ الصاروخين أُطلقا باتّجاه بحر اليابان.

وأشارت هيئة الأركان المشتركة إلى تعزيز "مراقبتنا ويقظتنا إزاء مزيد من الاستفزازات، وبقاء جيشنا على جهوزية تامة بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".



ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي التعليق على النبأ المتعلق بإطلاق الصاروخين والذي ورد خلال مؤتمره الصحافي في واشنطن.



وقال كيربي إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تحرز تقدما، وأضاف أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو توجه في الآونة الأخيرة إلى كوريا الشمالية لمحاولة إقناع بيونغ يانغ ببيع ذخيرة مدفعية لروسيا.



وقال كيربي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تبادلا رسائل تعهدا فيها بزيادة التعاون الثنائي، وصرح بأن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابرات تشير إلى أن مجموعة أخرى من المسؤولين الروس توجهوا إلى بيونغ يانغ بعد زيارة وزير الدفاع.



وقال إنه بموجب الاتفاقات، ستحصل روسيا على الأسلحة التي يعتزم الجيش استخدامها في الحرب مع أوكرانيا، وقد تشمل الصفقات أيضا مواد خام من شأنها مساعدة القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.



وأشار إلى أن أي صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية ستمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وقال كيربي «نحث جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية على وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا والالتزام بالتعهدات المعلنة التي تعهدت بها بيونغ يانغ بعدم تقديم أو بيع أسلحة لروسيا».