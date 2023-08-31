قال مركز العجيري العلمي إن الكويت على موعد فجر اليوم الخميس مع القمر المكتمل الثاني خلال شهر واحد، وهي ظاهرة فلكية نادرة بأن يكون القمر في طور البدر مرتين في غضون 30 يوما.



وأضاف المركز لـ «كونا» أن القمر المكتمل الثاني سيضيء سماء الكويت ويطلق عليه «القمر الأزرق»، حيث تحدث هذه الحالة عندما يشهد سكان الأرض في شهر واحد من التقويم المشترك بدرين (قمرين كاملين). وأوضح أنه سيكون القمر اليوم في حالة الحضيض التي بدأت الأربعاء، وهي أقرب نقطة للأرض، مبينا ان هذه الحالة الفلكية تأتي كل حوالي سنتين ونصف السنة، ومن المتوقع أن يعاود الظهور في هذه الحالة مرة أخرى في مايو 2026. وبين المركز ان القمر سيكون أكبر حجما وأكثر إشراقا من القمر المكتمل المعتاد، لأنه سيكون في أقرب نقطة للأرض (الحضيض) في حين سيكتمل البدر في تمام الساعة 4.36 دقيقة فجر اليوم الخميس.