القاهرة - هناء السيد



يشارك مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري في المؤتمر العربي الخامس حول «التعليم العالي والتنمية المستدامة: دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وذلك خلال 10-11 سبتمبر المقبل، تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية.



ويتحدث في المؤتمر نخبة من رؤساء الجامعات من مختلف أنحاء الوطن العربي.



ويشارك في مؤتمر المنظمة الدولي العديد من الجامعات ونخبة من الباحثين والموظفين والطلاب. كما سيعقد المعرض الأكاديمي للكتاب على هامش المؤتمر.



يهدف المؤتمر إلى إدماج أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وخططها عبر البرامج والمناهج في المساقات الجامعية للدراسات الأولية والدراسات العليا وكذلك في البحوث والاستشارات والدراسات ذات الصلة، وبما يمكن من بناء القدرات وتعزيز الخبرات الوطنية في تحقيق أهدافها.



سيتناول المؤتمر عدة محاور، منها: أدوار ومساهمات مراكز البحث العلمي وبحوث الدراسات العليا في الجامعات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متطلبات إدماج الجامعات العربية في خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المساهمة الجامعية في نقل تطبيقات الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، توطين البنية التحتية الذكية في ممارسات التنمية المستدامة.



ويعقد المؤتمر انطلاقا من إيمان المنظمة بالدور الرئيسي الذي تلعبه الجامعات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها، والذي يتجلى في مشاركتها ودورها في ممارسات ومبادرات التنمية المستدامة في الدول العربية، وانطلاقا من الجهود العالمية، والتعاون بين الجامعات والمنظمات الدولية لتعزيز الاستدامة في جميع أنحاء العالم.