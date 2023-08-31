هادي العنزي



يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل في مباراته اليوم مع خيطان لعدد من اللاعبين من بينهم: محمد نعيم، وأحمد عليان، وأحمد عادي للإصابة، فيما ينتظر الجهاز الفني بقيادة المدرب السوري فراس الخطيب الضوء الأخضر من الجهاز الطبي بشأن مشاركة المحترف البرازيلي فيتور داسيلفا وزميله التونسي عبدالرحمن الحنشي، وفي حال الزج بهما ربما يكون لفترة محدودة، ووفق واجبات محددة.



من جهته، أكد مدير الفريق نجم العنزي أن تحقيق الفوز على خيطان في ثاني مباريات «الأشاوس» بالدوري الممتاز يحظى بدرجة عالية من الأهمية للجهازين الفني والإدارية وللاعبين على حد سواء، وقال لـ «الأنباء»: «سنحرص على الخروج بنقاط المباراة كاملة، للحصول على دفعة معنوية مهمة في أطول مسابقات الموسم، وكذلك لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، وقبل دخول فترة توقف تمتد لما يزيد على أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي»، آملا التوفيق للفريقين وتقديم مباراة جيدة.