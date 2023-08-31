عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، الصربي بوريس بونياك، أن الفوز الكبير على كاظمة 5-2 ضمن الجولة الثانية من دوري «زين» الممتاز، يعد في نظر البعض مفاجئا لكن طريقة سير المباراة تقول انها نتيجة طبيعية.



وأضاف بونياك عقب اللقاء، أن المباراة كانت ممتعة ومليئة بالأهداف. بدأ «البرتقالي» المباراة بقوة وخلق عدة فرص واستقبلنا هدفين من أخطاء دفاعية وقلب النتيجة لصالحه 2-1 قبل أن نسجل 3 أهداف قبل نهاية الشوط الأول.



وأشار بونياك إلى أن إشراك فهد الهاجري في مركز الظهير الأيمن لا يعد قرارا غريبا بسبب امتلاك اللاعب خبرة كبيرة في هذا المركز، حيث كانت بداية رحلته مع كرة القدم كظهير أيمن، وقدم مستوى طيبا خلال المباراة أمام كاظمة.



وبين أن كثرة الأسماء المميزة في قائمة الفريق ربما تعتبر مشكلة لكن إذا قمنا بعملنا وفق خطط مرسومة، فإن الأمر يصبح عاديا ولا يسبب أية مشاكل.



ورأى بونياك أن توقف المسابقات خلال الفترة المقبلة بسبب التوقف الدولي جاء في الوقت غير المناسب بعد خوض الفرق لجولتين فقط في الدوري والجميع لديه الطاقة والحماس ودخل الأجواء، لافتا إلى أنه سيعمل على إبقاء اللاعبين في الفورمة حتى موعد عودة المباريات في 15 الشهر المقبل.



من جانبه، أكد مدرب كاظمة البرازيلي سيرجيو فارياس، أن بداية فريقه في المواجهة كانت جيدة، وتمكن الفريق من التقدم بهدفين لهدف، وكان الأفضل لفترة ليست بقليلة في المباراة، لكن تغير الوضع تماما بعد الطرد الذي تحصل عليه اللاعب ضاري الرقم فأصبحت الأمور أكثر صعوبة.



وأشار فارياس إلى أن «البرتقالي» سعى للعودة في الشوط الثاني، وكان أكثر هدوءا ولكن لم يكن بالإمكان تعديل النتيجة، وكانت الأمور صعبة بدرجة كبيرة، مضيفا: «علينا إصلاح العديد من الأمور خارج الملعب، للبدء مجددا في التقدم بالمنافسات، ولدينا الوقت الكافي للتصحيح والظهور بشكل أفضل في المستقبل القريب».



وأكد المدرب البرازيلي أن انتقال اللاعبين من وإلى الفريق أمر معتاد في كرة القدم، لكن بذات الوقت فإن انتقال لاعب مهم من شأنه أن يؤثر على الفريق، وعليه يجب البحث في الخيارات المتاحة لسد الفراغ الذي قد يشكله مغادرة أي لاعب، واليوم لدينا ثغرة بمغادرة شبيب الخالدي، وعلينا سدها بأقرب وقت ممكن، وفق الخيارات المتاحة.