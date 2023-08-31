وقعت وزارة الخارجية بالكويت ووزارة الخارجية والتنمية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الثلاثاء مذكرة تفاهم بشأن الاحتفال بالذكرى الـ125 للشراكة الكويتية - البريطانية في عام 2024.



ووقع المذكرة عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعن الجانب البريطاني وزير الاستثمار اللورد دومينيك جونسون.



وقـالـت الـخـارجـية الكويتية في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الاتفاقية التي وقعت في «لانكستر هاوس» جاءت في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى العاصمة البريطانية لندن احتفاء بذكرى مرور 70 عاما على تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بحضور وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



كما شهد التوقيع على إعلان نوايا للتعاون في مجال الأمن السيبراني بين الكويت والمملكة المتحدة حول إنشاء مركز الكويت الوطني للأمن السيبراني وقد وقع الإعلان عن الجانب الكويتي رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد بوعركي فيما وقعتها عن الجانب البريطاني سفيرة شؤون الأمن السيبراني في إدارة صادرات الدفاع والأمن بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية جوليت ويلكوكس.