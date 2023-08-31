أعلنت بريطانيا أنها عرضت على الكويت فرصا متاحة للاستثمار في المملكة المتحدة، فيما أعربت عن التطلع إلى مداخلتها في قمة مرتقبة حول الذكاء الاصطناعي تهدف الى استقطاب أفضل العقول ورؤوس الأموال والفرص.



جاء ذلك في لقاء أجرته «كونا» مع وزير الدولة لشؤون الاستثمار لدى وزارة الأعمال والتجارة الدولية في المملكة المتحدة اللورد دومينيك جونسون عقب احتفال «مكتب الاستثمار الكويتي» امس بالذكرى الـ70 لإنشائه بحضور ورعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



ووصف اللورد جونسون ذكرى إنشاء «مكتب الاستثمار الكويتي» في لندن بأنها «كانت احتفالا ضخما بشراكة فريدة من نوعها»، معربا عن أمل بلاده في توسيع مشاركة الكويت في مجالات أخرى مهمة وواعدة.



وقال إن تلك «الشراكة الفريدة من نوعها اتسمت بالثبات اذ نجحت القيادة الكويتية في خلق هذا المورد المالي الذي حقق عائدات ضخمة دعمت الاقتصاد».



وأعرب عن بالغ فخره واعتزازه بفرصة لقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق له، واصفا سموه بأنه قائد رائع وحكيم. كما أعرب عن إعجابه الشديد بقدرة «مكتب الاستثمار الكويتي» على استغلال الفرص عند اضطراب الأسواق واستغلال هبوط الأسعار على أفضل وجه واستمراره في الاستثمار بحذر.



وقال انه عرض على الوفد الكويتي الفرص المتاحة للاستثمار في المملكة المتحدة، مؤكدا انه متفائل بمستقبل العلاقات التي شهدت تطورا كبيرا بين مكتب الاستثمار الكويتي وبريطانيا.



وأوضح انه منذ نحو 50 عاما ركز المكتب على شراء العقارات بينما في الأعوام القليلة الماضية توجه «للانتشار» من خلال تنويع استثماراته في قطاع البنى التحتية والتوجه نحو الاستثمار في قطاعات العلوم والتقنية والطاقة النظيفة.



وفي معرض رده على سؤال من «كونا» عن اهتمام المملكة المتحدة بضخ استثمارات كبيرة في تطوير «الذكاء الاصطناعي» ومشاركة دول أخرى، أوضح اللورد جونسون ان «هناك قمة حول الذكاء الاصطناعي ستعقد في نهاية العام الحالي ونتطلع الى مداخلات الدول الشريكة مثل الكويت ولدينا عدد من المؤسسات التي تبحث عن إبرام شراكات.. القمة تهدف إلى استقطاب أفضل العقول ورؤوس الأموال والفرص».



وعن مقارنة الاستثمار في القطاع النفطي و«الذكاء الاصـطـنـاعـي» رأى «أن الاستثمار في الأخير يعد أكثر قابلية للتطوير إلا ان التكاليف الثابتة لتطوير القطاعين قد تكون متساوية».



وأضاف انه «في الوقت الذي يركز الأفراد على الجوانب السلبية لـ «الذكاء الاصطناعي» فإن هناك فرصا لتغيير حياتهم الى الأفضل»، معربا عن تفاؤله بهذه التقنية في حال تم ضمان استخدامها الآمن ومراقبتها.



من جهة أخرى، تطرق اللورد جونسون الى علاقات الصداقة التي تربط المملكة المتحدة والكويت منذ 125 عاما والتي ازدهرت في ضوء التبادل الثقافي بين الجانبين، مشيرا إلى وجود أكثر من 9 آلاف طالب كويتي في المملكة المتحدة وأن آلاف المواطنين الكويتيين التحقوا بمؤسسات تعليمية بريطانية تتضمن جامعات وغيرها.



واستذكر مواقف المملكة المتحدة في الدفاع عن سيادة الكويت، مؤكدا انها تدعم أواصر الصداقة بين البلدين، اذ لا تقتصر علاقتهما على الاقتصاد والاستثمار فيما تتطلع المملكة المتحدة إلى المشاركة في مجالات أخرى مهمة وواعدة.



على صعيد آخر، كشف اللورد جونسون عن توجه المملكة المتحدة نحو رفع المستوى المعيشي في مختلف مدنها وليس فقط في العاصمة لندن لضمان تحقيق الرخاء في شتى أنحائها، لافتا الى انه تم أخيرا ضخ استثمارات في مناطق جنوب شرق المملكة المتحدة.