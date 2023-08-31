احتفال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن جسَّد ثقة الكويت في الاقتصاد البريطاني وأسواقه الاستثمارية على مدار عقود طويلة



بحفظ الله ورعايته عاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء أمس قادما من المملكة المتحدة الصديقة وذلك بعد تلبية سموه دعوة ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لزيارة المملكة المتحدة الصديقة، وتفضل سموه برعايته وحضوره احتفال مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 70 على تأسيسه.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

في السياق ذاته، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة ريشي سوناك أعرب فيها عن خالص الشكر وعميق الامتنان للاستقبال الودي والحفاوة البالغة التي حظي بها سموه وأعضاء الوفد المرافق طوال فترة الزيارة الرسمية.

وقد أكد سمو ولي العهد، خلال البرقية، على أن احتفال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسه جسدت ثقة الكويت في الاقتصاد البريطاني وأسواقه الاستثمارية على مدار عقود طويلة، كما جدد سموه تأكيده على حرص الكويت لمواصلة العمل الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة الصديقة من أجل توسيع آفاق التعاون وترسيخ عرى الصداقة التاريخية والإستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين والتي امتدت لأكثر من 120 عاما والارتقاء بها إلى آفاق أوسع ومستقبل أرحب على جميع المجالات والميادين ذات الاهتمام المشترك بما يحقق آمال وتطلعات شعبينا الصديقين، ومقدرا سموه العلاقة الخاصة التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة.

هذا وقد قدم سموه خلال البرقية دعوة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة لزيارة الكويت، متقدما لمعاليه بأصدق تمنياته الشخصية بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المتحدة الصديق بدوام التقدم والرفعة.

وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر صباح امس المملكة المتحدة الصديقة، وذلك بعد تلبية سموه دعوة ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لزيارة المملكة المتحدة الصديقة، وتفضل سموه برعايته وحضوره احتفال مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 70 على تأسيسه.

وقد كان في وداع سموه الممثل الخاص لوزارة الخارجية البريطانية السفير ديفيد ماكليود وسفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر العوضي وسفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس والملحق العسكري للمملكة المتحدة لدى الكويت بول مولفيني وأعضاء سفارتنا ورؤساء المكاتب الملحقة والفنية المعتمدة في العاصمة البريطانية لندن.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.