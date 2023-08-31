

عاطف رمضان



قال رئيس لجنة أهالي «المطلاع» السكنية خالد العنزي إن المدينة ستساهم في دعم الرعاية السكنية في البلاد، مشيرا إلى انه سيسكن المدينة خلال العامين المقبلين نحو 100 ألف فرد بعد إنجاز البنية التحتية وانتهاء المواطنين من بناء الوحدات السكنية.



وأضاف العنزي في تصريح صحافي أنه رغم ضخامة المشروع فإن «السكنية» من خلال تعاقدها مع الشركة الصينية «جيزهوبا جروب» استطاعت إنجاز المشروع في وقت قياسي من خلال الجهود التي بذلتها فرق العمل لإتمام المطلوب منها خلال المدة الزمنية المحددة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المقاول لضمان استكمال بناء المشروع، مبينا أن التعاون المثمر بين المؤسسة والشركة الصينية ساهم في تحقيق تطلعات المواطنين في السكن ودعم الاستقرار الأسري.



وأوضح أن عملية بناء المواطنين للقسائم السكنية سارت بشكل جيد خلال الفترة الماضية ولم يلاحظوا أي معوقات في إيصال الخدمات بعد الانتهاء من البنية التحتية للمشروع، نظرا لما تميزت به البنية التحتية من جودة عالية في الأعمال.



وأعتبر أن دخول عقد المقاول الجديد «جيزهوبا جروب» في «جنوب سعد العبدالله» يعد إنجازا يضاف إلى سجل الأعمال في مجال البنية التحتية، نظرا لتمتع المقاول واكتسابه الخبرة الكافية لظروف العمل في الكويت، حيث نجحت في استكمال مشروع المطلاع بحرفية عالية برغم الصعوبات والعقبات التي واجهتها.