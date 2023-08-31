

قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا حول رؤية البلدية لمنطقتي المرقاب والصوابر.



وقال د.كمال في سؤاله: تقع منطقتا المرقاب والصوابر في وسط العاصمة، وتم إنشاء «الصوابر» من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية عام 1981 على شكل وحدات سكنية عمودية لمستحقي الرعاية السكنية ومن ثم تم استملاكها من قبل الدولة، أـــما منطقة المرقاب فهي أرض فضاء وكانت سابقا موقعا لوزارتي الأشغال العامة ووزارة الكهربــــاء والمـــاء.



وتابع: يرجى منكم تزويدنا بالإجابة عن الأسئلة التالية:



٭ ما الاستعمالات المحددة لمنطقتي المرقاب والصوابر حسب المخطط الهيكلي الرابع للدولة؟



٭ ما الجهة المخصصة لها كل من أرضي المرقاب والصوابر؟



٭ هل تقدمت أي جهة برؤيتها المستقبلية لتطوير هاتين المنطقتين؟



٭ ما دور البلدية في تطوير واستغلال منطقتي المرقاب والصوابر؟



٭ ما المشاريع المتوقع تنفيذها من قبل البلدية في منطقتي المرقاب والصوابر؟



٭ ما الاستعمالات المحددة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة المرقاب؟ وما المشاريع المتوقع تنفيذها فيها من قبلهم؟