‏تحت رعاية وبحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، أقامت القوة صباح يوم الخميس حفل تكريم نائب الرئيس لقطاع المالية والإدارية السابق الفريق متقاعد صالح أحمد الأنصاري بمناسبة تقاعده وذلك في رئاسة قوة الاطفاء العام ونقل له شكر وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على مساهمته وعطائه وإخلاصه خلال مسيرته بالعمل، متمنيًا له التوفيق والنجاح في حياته المقبلة. وأشاد الفريق خالد المكراد في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بمسيرة الفريق المتقاعد والتي كان لها الأثر الواضح على تطوير منظومة العمل في جميع القطاعات التي عمل بها خلال خدمته في قوة الإطفاء العام، متمنيا له التوفيق في حياته بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

من جانبه، قدم الفريق متقاعد صالح أحمد الأنصاري الشكر والتقدير للنائب الأول رئيس قوة الإطفاء ومنتسبي القوة على هذا التكريم، مستذكرا روح التعاون والعطاء التي حفلت بها مسيرته العملية طوال فترة الخدمة .