تجتاح رياح الخلافات أروقة لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد، ويبدو أن أسلوب إدارة رئيس اللجنة البرتغالي فيتور بيريرا لا يلقى الدعم الكافي من أعضاء لجنته أو من مسؤولي الاتحاد، وكذلك رابطة الأندية، بعدما تم الهجوم عليه إعلاميا عبر العديد من الأطراف المعنية، كما تقدم عضوا اللجنة توفيق السيد وأيمن دجيش مؤخرا باستقالتهما اعتراضا على التجاهل والتهميش من قبل بيريرا.



وصرح دجيش قائلا: «عندما تحدثنا مع بيريرا لمطالبة الاتحاد المصري بصرف المستحقات المتأخرة للحكام، رد بأن الأمر ليس مسؤوليته وإنما مسؤولية مجلس الجبلاية».



هذا، ووافق اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام على خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و11 سبتمبر المقبل على ستاد السويس في إطار تحضيرات منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.



إلى ذلك، نجح مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي في الحصول على توقيع عمر عصر لاعب الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة لمدة موسمين قابلين للتمديد.



وسيكون عصر سفيرا للعبة تنس الطاولة في المملكة لتقديم خبراته للاعبين الشباب استعدادا لأولمبياد الشباب في العاصمة السنغالية (داكار) 2026.



وخاض عصر العديد من التجارب الاحترافية في العديد من الدوريات الأوروبية على رأسها الدوري الألماني والفرنسي والسويدي، ويحتل حاليا المرتبة رقم 22 عالميا في آخر تصنيف للاتحاد الدولي.



فيما تراجع نادي سيراميكا كليوباترا عن التعاقد مع لاعب الوسط عمار حمدي القادم من الأهلي لمدة عام على سبيل الإعارة، وذلك بناء على طلب اللاعب نفسه الذي يرغب في اللعب بصفوف المقاولون العرب تحت قيادة مدربه السابق بالمنتخب الأولمبي شوقي غريب. يذكر أن حمدي قد انقطع عن تدريبات فريقه منذ عدة أيام، ولم ينضم إلى معسكر الإعداد.



من جانبه، أتم نادي بيراميدز التعاقد مع حارس مرمى غزل المحلة أحمد ميهوب مقابل 5 ملايين جنيه.