ناقش المشاركون في الاجتماع الاستثنائي المشترك بين اللجنة الدائمة لسلامة الأغذية ولجنة إدارات التشريع مشروع قانون الغذاء الموحد بين دول مجلس التعاون.



وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتكليف د.مشعل الزعبي في تصريح صحافي ان الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض ناقش مشروع قانون الغذاء الموحد، مؤكدا دعم الهيئة لهذا المشروع وسعيها لإتمامه.



وأضاف أن مشاركة الهيئة في هذا الاجتماع تأتي انطلاقا من إيمان الكويت بأهمية العمل المشترك مع الأشقاء في دول الخليج العربية.



وضم الوفد الكويتي أيضا فيصل الرشيدي من قطاع الشؤون الفنية في الهيئة وعائشة المبارك ومضاوي الرفاعي من قطاع التشريع في إدارة الفتوى والتشريع، خلال مناقشة مشروع قانون الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون.