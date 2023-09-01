أسامة أبوالسعود



طالب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد العتيبي المعنيين بالجهات المختصة إدراج العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات ضمن المشمولين بمكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي الذين شاركوا في العمل خلال جائحة كورونا أسوة بزملائهم الذين تم صرف المكافأة لهم في باقي قطاعات ووزارات الدولة.



وقال العتيبي إن مكافأة الصفوف الأمامية أقرت لجميع العاملين خلال الجائحة وإن العاملين في شركة إيكويت للبتروكيماويات شاركوا وأدوا ذات المهام والواجبات مع زملائهم عمال القطاع النفطي في الشركات النفطية الأخرى والذي يتوجب شمولهم في منحهم هذه المكافأة تقديرا لدورهم وجهودهم إبان الجائحة، مؤكدين أن مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين بشركة إيكويت حق لابد منه.



وشدد محمد العتيبي على ضرورة النظر في هذا الموضوع ومنح كل ذي حق حقه وإنصاف هذه الفئة وإدراجهم ضمن المشمولين بمكافأة الصفوف الأمامية أسوة بزملائهم عمال القطاع النفطي، فهذه المكافأة ما هي إلا تشجيع للعاملين ومنحهم حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء للنهوض بالقطاع النفطي في مختلف القطاعات.