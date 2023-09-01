اشتراط مرور سنة في 15 الجاري لتسجيل الحاصلين على الثانوية العامة فأقل

خريجو الجامعة و«التطبيقي» الجدد دون أوراق.. وغيرهم بشهادة المؤهل مصدقة

معادلة المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتين بعد الثانوية من «التعليم العالي»



مريم بندق

كشف مصدر ل " الأنباء" عن أن إعلان ترتيب المسجلين الجدد للتوظيف سيتم في أكتوبر المقبل تمهيدا لترشيحهم في الوظائف الشاغرة وتلبية لاحتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.



من جانبه، أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان رسميا 6 شروط لتسجيل الكويتيين الباحثين عن العمل ولشغل وظائف شاغرة، كاشفا عن أن فتح النظام الآلي لتسجيل الراغبين في الترشيح للحصول على وظيفة بالحكومة تم بدءا من الليلة الماضية وتحديدا عند الساعة 12:01 من صباح فجر اليوم الجمعة ويستمر حتى الساعة 12 عند منتصف ليل يوم الجمعة 15 سبتمبر الجاري ، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع .



وأوضح رئيس الديوان د. عصام الربيعان نظام ومدة وشروط وضوابط تسجيل حديثي التخرج وغيرهم ، والحالات التي يمكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب ، والمستندات المطلوبة للتسجيل وإجراءات وشروط اعتماد المؤهلات الصادرة عن الخارج، وذلك في بيان رسمي .

هذا وتضمن البيان اشتراط مرور سنة في 15 سبتمبر الجاري لتسجيل الحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب المستقيلين من الحكومة أو القطاع العسكري والشركات المملوكة للدولة و" المساهمة"

و انه سيتم من دون أوراق تسجيل الخريجين الجدد من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، ولغيرهم يشترط شهادة المؤهل مصدقة وشهادة الخبرة لمن يرغب وصورة البطاقة المدنية ، وسيتم معادلة المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتين بعد الثانوية العامة من "التعليم العالي" ومعادلة الثانوية العامة و"المتوسطة" من " التربية"



تفاصيل إعلان رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان :

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان رسميا 6 شروط لتسجيل الكويتيين الباحثين عن العمل ولشغل وظائف شاغرة، كاشفا عن أن فتح النظام الآلي لتسجيل الراغبين في الترشيح للحصول على وظيفة بالحكومة تم بدءا من فجر اليوم ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة عند منتصف ليل يوم الجمعة 15 سبتمبر الجاري، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأوضح رئيس الديوان د.عصام الربيعان نظام ومدة وشروط وضوابط تسجيل حديثي التخرج وغيرهم، والحالات التي يمكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب، والمستندات المطلوبة للتسجيل وإجراءات وشروط اعتماد المؤهلات الصادرة عن الخارج، وذلك في البيان التالي:

أولا: نظام التسجيل

يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية portal.csc.gov.kw وذلك باتباع الخطوات التالية:

1 ـ اختيار التوظيف في الجهات الحكومية.

2 ـ اختيار تسجيل الباحثين عن عمل.

3 ـ اتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل.

ثانيا: مدة التسجيل

يتم عمل النظام الآلي لهذا التسجيل من الساعة الثانية عشرة ودقيقة صباحا من فجر الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023.

ثالثا: شروط التسجيل

(أ) الشروط العامة

1 ـ أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.

2 ـ ألا تقل السن عن 18 عاما ميلادية.

3 ـ ألا يكون طالب العمل مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (يعمل حاليا أو مؤمن عليه كصاحب عمل أو متقاعدا).

4 ـ ألا يكون مقيدا للدراسة في أي من مدارس وزارة التربية أو معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة الكويت.

5 ـ بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة وأقل دون تدريب، فيشترط مرور سنة كاملة عند نهاية مدة التسجيل في 15 سبتمبر على تركه آخر وظيفة كان يشغلها في الجهاز الحكومي (الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها بنسبة لا تقل عن 51%، والقطاع العسكري (الداخلية والدفاع والحرس الوطني). وسيتم تنفيذ هذا الشرط آليا من خلال النظام الآلي بالنسبة للجهات الحكومية المشمولة بهذا النظام المرتبط بديوان الخدمة المدنية، وما عدا ذلك يتم تنفيذه بموجب تقديم المستندات المؤكدة لمرور سنة على ترك الخدمة الحكومية، وذلك عند استكمال الإجراءات اللازمة لدى الديوان.

6 ـ يلتزم كل مسجل بنظام التوظيف المركزي بأنه في حال حصوله على مؤهل أعلى وكان قد تم تسجيله على مؤهل أدنى أن يقوم بتحديث بياناته من خلال مراجعة إدارة تسجيل القوى العاملة بديوان الخدمة المدنية.

(ب) يتم تسجيل المتخصصين من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم والدورات التدريبية الصادرة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مباشرة دون أوراق، إن كانوا حديثي التخرج، وإذا لم يكونوا من حديثي التخرج فسيتم تحديد موعد لإنجاز الطلب دون الحاجة لمراجعة مقر ديوان الخدمة المدنية.

(ج) الحالات الممكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب: 1 ـ من يتجاوز عمره 25 عاما عند نهاية مدة التسجيل في 15 سبتمبر، 2 ـ المتزوج أو المطلق أو الأرمل أو المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة.

رابعا: المستندات المطلوبة للتسجيل

1 ـ التسجيل من دون مستندات (بلا أوراق) للخريجين الجدد من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

2 ـ شهادة المؤهل مصدقة.

3 ـ شهادة الخبرة لمن يرغب في تسجيلها.

4 ـ صورة من البطاقة المدنية.

خامسا: إجراءات وشروط اعتماد المؤهلات من خارج البلاد

1 ـ المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتان بعد الثانوية العامة تعادل من وزارة التعليم العالي.

2 ـ مؤهلات الثانوية العامة والشهادة المتوسطة تعادل من وزارة التربية.

"الديوان": فتح باب تسجيل الباحثين عن عمل فجر غد

أعلن ديوان الخدمة المدنية، ‬⁩ أن فتح باب تسجيل ‏الباحثين عن عمل فجر غد الجمعة الموافق 2023/9/1 ‏ويستمر حتى يوم الجمعة 2023/9/15 ،وذلك من خلال ‏موقعنا الإلكتروني: ⁦‪Portal.csc.gov.kw‬⁩.

"الديوان": فتح باب تسجيل الباحثين عن عمل فجر اليوم

أعلن ديوان الخدمة المدنية، ‬⁩ أن فتح باب تسجيل ‏الباحثين عن عمل فجر اليوم الجمعة الموافق 2023/9/1 ‏ويستمر حتى يوم الجمعة 2023/9/15 ،وذلك من خلال ‏موقعنا الإلكتروني: ⁦‪Portal.csc.gov.kw‬⁩.