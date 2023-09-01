بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن انتهاء حملتها «سلامتهم أهم» بانتهاء الفترة المقررة لحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا والتي بدأت من 1 يونيو حتى أمس، مؤكدة أن فريق عمل الظهيرة التابع لإدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية قام بالتفتيش على جميع المواقع للتأكد من الالتزام بالقرار.



وقال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي إن الهيئة بدأت بتنظيم حملة إعلامية وحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق القرار الإداري 535 لسنة 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة التي يكون فيها العمل شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في الساعات الاعتيادية.



وأضاف العتيبي أن نتائج الحملات التي قام بها فريق عمل الظهيرة خلال الفترة من بداية يونيو حتى نهاية أغسطس كالآتي: عدد المواقع المخالفة التي تم التفتيش عليها 362 موقعا، والعمالة المتواجدة بالمواقع المخالفة 580، وعدد البلاغات المستلمة 60، والمواقع المخالفة أول مرة 362، والمواقع المستوفية التي تمت إعادة التفتيش عليها 362، والمواقع المخالفة التي تم إعادة التفتيش عليها صفر.



وأشار إلى أن تطبيق القرار الإداري بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة يمثل تنظيم ساعات العمل دون إنقاصها أو تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأضرار التأخير، بل إنه جاء مراعيا للصالح العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية. وتتقدم الهيئة بالشكر للملتزمين بتنفيذ القرار، والمواطنين المتعاونين في الإبلاغ عن أي انتهاك لقرار حظر العمل وقت الظهيرة والتبليغ عنه.