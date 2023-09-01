يترجم المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية في القاهرة على مدار 36 عاما من العطاء المستمر قوة العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي ويبرز الدور الكويتي في مجال العمل الخيري والانساني في خدمة تنمية المجتمعات.



ويعتبر العمل الانساني والخيري للكويت سمة ونهجا ثابتا في سياستها الخارجية منذ قديم الازل إذ تعد من أوائل الدول الداعمة والمساندة، فقد كانت ومازالت رائدة في العمل الإنساني اللامحدود لرفع معاناة الدول والشعوب دون النظر الى الأمور السياسية او العقائدية.



وتعرف الكويت دائما بمواقفها الإنسانية والخيرية وتحتفل سنويا بذكرى اختيارها «مركزا للعمل الانساني» وتسمية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، «قائدا للعمل الانساني» وهو حدث غير مسبوق وإنجاز دولي عظيم.



وفي هذا السياق، قالت مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة بالانابة سارة المطيري لـ «كونا» ان «المكتب منذ انشائه عام 1987 الى النصف الأول من 2023 نفذ 430 الف عمل خيري تقريبا متنوع ما بين مشروعات انشائية وكفالات ومساعدات اجتماعية وصحية وسلال غذائية وأضاح في جميع انحاء جمهورية مصر العربية.



وأشارت المطيري الى أن الانشطة الأساسية للمكتب تشمل اقامة المستشفيات والمراكز الطبية المتكاملة وهدم واعادة بناء المساجد القديمة وتطويرها وجعلها مجمعات اسلامية متكاملة تنفيذا لخطط الأوقاف المصرية، موضحة انها تشمل ايضا تقديم الاغاثة العاجلة نيابة عن الشعب الكويتي في حالات الطوارئ والكوارث بجانب تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي مثل كفالة اليتيم وطلبة العلم والمساعدات الاجتماعية والعلاجية والمشاريع الموسمية.



وبينت ان من اهداف المكتب الكويتي كذلك مساعدة الكويتيين المقيمين بصفة دائمة وغيرهم في مصر من الحالات التي تتطلب مساعدة وذلك بالتنسيق مع المقر الرئيسي وسفارة الكويت، كما انه حاز شهادة الجودة في نظام ادارة الجودة عام 2009 والاصدار الاخير من شهادة الأيزو العالمية ليواكب تطبيق احدث الانظمة الادارية المطبقة.