بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس زيادة أعداد اللوحات الإرشادية على الشواطئ لتوضيح عقوبات رمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها.



وقال م.الدبوس في رده على اقتراح العضو العضو م.شريفة الشلفان بشأن المحافظة على نظافة الشواطئ نفيدكم بالتالي:



٭ بخصوص التعاون مع «المالية» لتحديد مداخل لآليات التنظيف للشواطئ العامة، فسوف يتم التنسيق مع الوزارة لتحديد مداخل لآليات التنظيف للشواطئ العامة بحيث تشمل عملية التنظيف جميع الحواجز الخرسانية والصخرية الفاصلة بين البحر والبر، وفقا لما جاء في شروط عقود أعمال النظافة العامة الحالية - الباب الخامس - المادة 1 والتي تنص على أن «يلتزم المقاول بخدمات نظافة الشواطئ العامة ضمن حدود منطقته وجمع وإزالة النفايات الناتجة عن ظاهرة المد والجزر والنفايات التي يتركها الجمهور على الشواطئ ورفع أي نفايات تعوق استعمال الشواطئ بما فيها الأسماك النافقة والتلوث البحري الذي يصل إلى الشواطئ ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية».



وفيما يتعلق بوضع عدد من الحاويات يتناسب مع الحاجة في جميع الشواطئ العامة، فالبلدية تقوم من خلال الشركات المتعاقدة معها بتوفير حاويات على الشواطئ العامة لتجميع المخلفات الناتجة عن رواد تلك الشواطئ ونقلها إلى مواقع معالجتها.



وبشأن تحديد مواقع لتجميع المخلفات بعد رفعها من الشاطئ تمهيدا لنقلها إلى أماكن معالجتها أو ردمها فإن البلدية تقوم من خلال الشركات المتعاقدة معها بتوفير حاويات على الشواطئ العامة لتجميع المخلفات الناتجة عن رواد تلك الشواطئ ونقلها إلى مواقع معالجتها.



أما حول زيادة عدد اللافتات الإرشادية على جميع الشواطئ العامة لتوضيح العقوبات المترتبة على المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، فالتنسيق جار مع قطاع المشاريع لزيادة أعداد اللافتات الإرشادية في الشواطئ العامة التي توضح العقوبات المترتبة على رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها إضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الشواطئ.