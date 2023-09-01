أطلقت وزارة المالية أمس على موقعها الإلكتروني نظام القرعة الدورية لسوق الجمعة، والذي يهدف إلى تنظيم عملية المشاركة للحصول على بسطة في سوق الجمعة، واستقطاب أكبر شريحة من المواطنين المستوفين شروط دخول النظام من المتقاعدين وربات البيوت، بمن فيهن المطلقات والأرامل، وذلك من خلال تقديم طلباتهم إلكترونيا والاشتراك في القرعة الدورية. ويتيح النظام إجراء القرعة إلكترونيا للمشاركين، وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.



ويهدف النظام إلى تسهيل إجراءات العمل للمواطنين من خلال الدخول على صفحته الشخصية ليتمكن من دفع رسوم التسجيل ورسوم استغلال البسطة الدورية، وتتبع حالة طلبات التسجيل للعضوية لحين الاعتماد والموافقة عليها.



ويمكن لكل مستفيد المشاركة في القرعة الآلية بشكل دوري حسب نوع النشاط المحدد وتحديد حجم البسطة سواء فردي أو زوجي أو رباعي من خلال صفحته الشخصية.



وحددت وزارة المالية خطوات تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيا كالتالي:



1- الدخول إلى النظام عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.mof.gov.kw (الصفحة الرئيسية/ بند الخدمات الإلكترونية/ نظام القرعة الدورية لسوق الجمعة).



2- المصادقة على صحة البيانات الشخصية باستخدام تطبيق هويتي، وذلك عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو إدخال الرقم المدني في حال دخول النظام عن طريق الأجهزة الذكية، ثم اتباع الخطوات للمصادقة على صحة البيانات.



3- تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل العضوية وإرفاق الملفات الداعمة للطلب واتباع خطوات التسجيل، وبعد التأكد من جميع البيانات يتم الضغط على زر (تقديم الطلب).



4- ستتم إحاطة المتقدمين بقبول أو رفض الطلب من خلال الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات ومطابقة الشروط للاعتماد.



5- في حال قبول الطلب سيتم إرسال رسائل نصية SMS وبريد إلكتروني يفيد بقبول الطلب مع دفع الرسوم من خلال الدخول على صفحة المتقدم الخاصة واستكمال عملية الدفع، حيث سيمنح المتقدم تصريحا لمدة سنة من بداية تاريخ دفع رسوم التسجيل للمشاركة في القرعة الدورية الآلية، ويمكن لمقدم الطلب تحديد أو تغيير نوع النشاط بعد حصوله على الترخيص حتى يتمكن من الاستفادة من السوق خلال المواسم والمشاركة في القرعة الدورية الآلية.



6 - تقوم إدارة سوق الجمعة بإنشاء قرعة واحدة أو أكثر آليا حسب نوع النشاط، وذلك بتحديد فترة استغلال السوق.



7- يتم إخطار الفائزين بالقرعة الآلية عن طريق إرسال رسائل SMS والبريد الإلكتروني بدفع رسوم البسطة وذلك بناء على حجمها، وفي حال لم يتم دفع رسوم البسطة من قبل الفائز بالقرعة خلال 24 ساعة سيتم إلغاء رابط الدفع واختيار متقدم آخر من الفائزين على قائمة الانتظار.