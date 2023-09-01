مصطفى صالح



أكد بنك الكويت المركزي أهمية المحافظة على الأوراق النقدية، إذ إن استخدامها بطريقة خاطئة يؤثر على قابليتها للتداول وإمكانية إيداعها في أجهزة الصراف الآلي.



وفي هذا الصدد، حدد بنك الكويت المركزي 5 حالات للأوراق المالية غير الصالحة للتداول والتي جاءت كما يلي:



1- قص الرقم التسلسلي للورقة أو عدم اكتمال شكلها وأبعادها المعروفة مثل الطول والعرض والسمك.



2- احتواء الورقة النقدية على ثقوب وأخرام أو تدبيس أو التي تعرض جزء منها أومعظمها للحريق.



3- الأوراق الممزقة أو التي تم تعريضها لأي نوع من المواد اللاصقة سواء كانت حرارية أو غير حرارية.



4- الأوراق المطموسة بالأحبار والأصباغ أو أي مواد كيميائية أخرى.



5- الأوراق التي تمت الكتابة عليها أو المؤشر عليها بأي نوع من الأحبار والأقلام بصورة واضحة.



يذكر أن النقد المتداول في الكويت ينقسم إلى قسمين الأول منهما أوراق النقد التي يوجد منها 6 فئات بإجمالي قيمة تصل إلى 1.99 مليار دينار، من بينها 1.15 مليار دينار من فئة 20 دينارا، و634.3 مليون دينار من فئة 10 دنانير، و113.4 مليون دينار من فئة 5 دنانير، و59.5 مليون دينار من فئة 1 دينار، و16.4 مليون دينار من فئة نصف دينار، و13.5 مليون دينار من فئة ربع دينار.



أما القسم الثاني فيتعلق بالمسكوكات التي تتكون من 6 فئات بقيمة إجمالية تصل إلى 31.36 مليون دينار، من بينها 14.15 مليون دينار لفئة 100 فلس، و9.9 ملايين دينار لفئة 50 فلسا، و4 ملايين دينار لفئة 20 فلسا، و1.9 مليون دينار لفئة 10 فلوس و1.08 مليون دينار لفئة 5 فلوس ونحو 12 ألف دينار من فئة 1 فلس.