قامت الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) بافتتاح قاعة بريميير بمبنى الركاب (T1) بمطار الكويت الدولي والخاصة بالركاب والمسافرين من حاملي بطاقات الائتمان (Master card/ world- world elite - platinum- titanium)، وبعض حاملي بطاقات الائتمان (Visa/ Dragon pass).



وقد حضر الافتتاح مسؤولو الشركة الكويتية لخدمات الطيران، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة خالد المطيري، والرئيس التنفيذي بالوكالة عبدالرحمن الكندري، كما حضر الافتتاح نائب المدير العام لشؤون المطار م.صالح الفداغي، ومدير أمن المطار العميد د.أحمد يوسف السلطان، ومدير دائرة الخدمات الأرضية بشركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالله الحويلة.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران خالد المطيري إن افتتاح قاعة بريميير يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية ورؤية مجلس الإدارة للنهوض بالشركة وزيادة حجم أعمالها وتقديم خدمات استثنائية للركاب بمطار الكويت الدولي.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة عبدالرحمن الكندري إن الشركة الكويتية لخدمات الطيران بصفتها القائمة على إدارة قاعات الركاب بمطار الكويت الدولي تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب والظهور بحلة جديدة في مجال الضيافة وخدمات الركاب من خلال الخدمات المقدمة في قاعة بريميير للركاب والمسافرين، وان الشركة لا تألو جهدا في سبيل تطوير قاعات الركاب، حيث يتم تقديم أعلى مستويات خدمات الضيافة بقاعتي بريميير ودسمان بمبنى (T1) وقاعات المباركية وبيان ورويال وإيليت بمبنى (T4).



وأكد الكندري ان الشركة الكويتية لخدمات الطيران تسعى دائما الى تقديم كل ما هو جديد وفريد في مجال التجهيزات الغذائية والضيافة وخدمات الطيران مستعينة بكوادرها الوطنية في سبيل إرضاء الأذواق المختلفة لكل الركاب بمطار الكويت الدولي والحرص على تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.



وأضاف ان الشركة الكويتية لخدمات الطيران تسير وفق الخطط التي وضعها مجلس الإدارة لتحسين مستوى الأداء وتعظيم الأرباح، كما حدث بالعام المالي الماضي والذي حققت فيه الشركة أرباحا قياسية غير مسبوقة، كما وجه الشكر الى مجلس الإدارة على دعمه للإدارة التنفيذية للمضي قدما نحو تحقيق نقلة نوعية في أعمال الشركة وأنشطتها.