أظهرت بيانات أمس، أن الاقتصاد التركي نما بأكثر من المتوقع بنسبة 3.8% في الربع الثاني مدفوعا بقوة إنفاق الأسر، لكن من المتوقع تباطؤ النشاط حتى نهاية العام مع تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات وأثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.



وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الثاني 3.5%، مقارنة مع الربع السابق بعد تعديل البيانات وفقا للعوامل الموسمية التقويمية. وارتفع إنفاق الأسر 15.6% على أساس سنوي وقفزت واردات السلع والخدمات 20.3%، ويرجع ذلك جزئيا إلى انهيار الليرة التركية في يونيو وارتفاع التضخم. وانخفضت الصادرات 9% في الفترة نفسها.



وأظهرت البيانات الرسمية أنه تم تعديل نمو الربع الأول بالخفض إلى 3.9% من 4.0%، مما يعكس تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرقي البلاد في فبراير، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، ومن المفترض أن تتكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.