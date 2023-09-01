دمشق - هدى العبود



كشف الفنان عبدالمنعم عمايري عن عمل جديد مشترك يجمع بينه وبين الفنانة اللبنانية باميلا الكيك يحمل اسم «3 أسابيع»، حيث ستبدأ عمليات التصوير خلال أيام في بيروت.



وأشاد عمايري بموهبة الكيك، مؤكدا أنها من أهم الممثلات على الساحة الفنية، كما أن مسلسل «كريستال» كان أقل من إمكاناتها، مشيرا إلى أن اللبنانيين يجب أن يفتخروا بممثلة مثلها.



يذكر أن العمل الجديد سيجمع إلى جانب عمايري والكيك، كلا من: سلوم حداد وسوزان نجم الدين من سورية، ومنذر رياحنة من الأردن، وطوني عيسى من لبنان، وهو تأليف الكاتب محمد البطوش، وإخراج محمد لطفي.