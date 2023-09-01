القاهرة - محمد صلاح



تشهد هذه الفترة استعدادت مكثفة لتصوير مسلسلات موسم خارج رمضان التي تذاع في الشتاء على المنصات والفضائيات، فقد قرر السيناريست عمرو محمود ياسين البدء في تصوير مسلسل «الفريدو»، بطولة: إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، والعمل أول قصة من كتاب «55 مشكلة في الحب»، تأليف الراحل د.مصطفى محمود، وإخراج عصام نصار، وهو 10 حلقات.



وخلال أيام تبدأ الفنانة حنان مطاوع تصوير مسلسل «صوت وصورة»، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمود عبدالوهاب، ولحين الانتهاء من ترشيح أبطال المسلسل تواصل حنان تصوير مشاهدها الأخيرة في المسلسل البوليسي «هابي هالوين» مع محمود عبدالمغني ومحمد كيلاني وفرح يوسف، إخراج أحمد عبده، والذي تدور أحداثه في قالب بوليسي حول جريمة قتل تتم في حفل للاحتفال بالهالوين.



وأخيرا، تعاقدت الفنانة إيمان العاصي على مسلسل عنوانه المؤقت «أفلاطوني»، تأليف محمد أشرف، وتنتظر اتفاق الشركة المنتجة مع مخرج المسلسل وباقي أبطاله ليبدأ التصوير مطلع سبتمبر المقبل.