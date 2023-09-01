عبدالحميد الخطيب



أكدت الفنانة هبة الدري أنها ترفض دخول ابنيها بدر وفهد الوسط الفني لأنه مجال متعب جدا، وقالت: «ليش يتعبون التعب اللي أنا تعبته؟!»، طموحي الأول أن يهتمون بدراستهم وان يواصلوا التحصيل العلمي قبل الفن.



وأوضحت الدري سبب مشاركتهما في مسرحيتها الجديدة «Sing» التي بدأ عرضها على مسرح جمعية المرشدات، قائلة: هي تجربة تعطيهما فكرة عن مجال التمثيل في وقت مبكر، لافتة الى أنها تحرص على أن تترك لهما حرية الاختيار في جميع أمور حياتهما، وأردفت: هذا الجيل مختلف ولا يستطيع احد أن يفرض عليه شيئا، واذا لديهما الموهبة والرغبة في دخول الفن «فحياهما الله» لكن الدراسة أولا، مشيرة الى أن قصة «Sing»، تعزز «سياسة الأسف» لدى الطفل، واستطردت: المسرحية فيها فكرة هادفة وسهلة الوصول الى عقول الصغار بشكل سلس و«وناسة» من خلال الأغاني والاستعراضات التي يتم تقديمها.



وفي سياق آخر، تطرقت هبة في لقاء مع برنامج «ليالي الكويت» الى أعمالها الدرامية الجديدة، وقالت: انتهيت من تصوير مسلسل «في مثل هذا اليوم» مع المنتج باسم عبدالامير والمخرج محمد القفاص، واجسد فيه شخصية امرأة كبيرة بالعمر، وهو دور جديد علي، ولدي اكثر من نص لمسلسلات لكن بسبب انشغالي بالمسرحية لم اقرر بعد أي منها سأختار للمشاركة فيه.



يذكر أن مسرحية «Sing» من تأليف: عثمان الشطي، إخراج: عبدالله عباس، بطولة: هبة الدري، فهد باسم، روان العلي، شيخة العسلاوي، صمود المؤمن، شملان العميري، طلال باسم، أحلام التميمي، منصور البلوشي، رتاج خاجة، وإنتاج مشترك بين شركة «المجموعة الفنية» للفنان باسم عبدالأمير وشركة «لوب برودكشن» للفنانين هبة الدري وزوجها نواف العلي، وتتضمن المسرحية العديد من الرسائل المهمة، وتدور قصتها حول عدد من الشخصيات التي لها أحلام تحاول تحقيقها رغم الكوارث والمآسي التي تعيشها، كل ذلك يتم تقديمه في أجواء استعراضية مبهرة.