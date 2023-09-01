كشفت الفنانة هبة طوجي عن كواليس ألبومها الجديد «بعد سنين»، وقالت: هو ألبوم مقرب لقلبي لأبعد الحدود، فقد تعبنا كثيرا لإخراجه على هذا النحو، واستحوذ على قلوبنا وعقولنا لنحو 3 سنوات، منذ أن بدأنا تحضيراته الأولى وحتى الانتهاء منه، وهو أمر يجعلني أشعر بأنه سيجد القبول الكبير من الجمهور لفترات طويلة، فقد عملنا على صناعة ألبوم يليق بآذان المستمعين وقلوبهم، وحاولنا أن نجعله مليئا بالألوان الموسيقية واللهجات القريبة على قلوب الجماهير، فالألبوم بدأت فيه فعليا عام 2020، وقد تم تسجيله بين 3 دول مختلفة، ليكون متنوعا وفريدا، فقد صورناه في لبنان وفرنسا وأميركا، وهو تحت إشراف الشخص القريب إلى قلبي المنتج الكبير أسامة الرحباني، الذي كان نقطة السحر الدائمة في أعمالي الفنية.



وتابعت هبة في حوار لها مع مجلة «سيدتي»: أعتبر ألبوم «بعد سنين» نتيجة لسنين من الاحتراف والنضوج الفني، فهو وليد كل المشروعات والألبومات التي قدمتها سابقا، وخلال هذه السنوات طرأت علي الكثير من الأمور التي غيرتني بشكل كامل، وجعلت المشروع يسير ببطء حتى يخرج على أفضل شكل ممكن، فخلال هذه السنوات تزوجت، وأنجبت، وتحملت مسؤوليات عديدة جعلتني قادرة على تحمل أي شيء في العالم، فهذه السنوات هي الأكثر تأثيرا بي منذ ولدت، وهذا جعلني أكثر فهما وصبرا ووعيا، ولعل ذلك ما يجعلني أشعر براحة شديدة عند طرح الألبوم، لأنني شعرت بوعي شديد باختياراتي لكل تفاصيله.



وعن علاقتها بـ «السوشيال ميديا»، أوضحت: علاقة مليئة بالحب للجمهور، فهي مفيدة كي يتواصل الفنان عبر أغانيه مع متابعيه، ومع ذلك فأنا لا أحب أن تتحول تلك المواقع لتكون تلفزيونا حيا عن حياتي، فأنا فنانة ولست شيئا آخر، وهذه هي طريقتي في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.



وبسؤالها هل تفكر في خوض غمار تجربة التمثيل؟ أجابت: لا أستبعد ذلك، فهذا أحد أحلامي، وللعلم فأنا قد درست الإخراج السينمائي والتمثيل، وسبق وأخرجت كليبات.