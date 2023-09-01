عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مركز شباب بمدينة صباح الأحمد السكنية قطاع B وان موعد إغلاق مناقصة هذا المشروع 21 سبتمبر 2023.

وأضافت المصادر ان آخر موعد لتقديم الاستفسارات عن هذه المناقصة 7 سبتمبر المقبل، وان هناك أسسا ومعايير يجب استيفاؤها من الشركات التي ستتقدم للمناقصة، منها قيام الشركة بتنفيذ وإنجاز أعمال مماثلة لأعمال المناقصة «أعمال المباني العامة» في الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة من تاريخ التسلم الابتدائي للمشروع.

ولفتت المصادر إلى ان رأسمال الشركة يجب ألا يقل عن 5 ملايين دينار، بالإضافة إلى الخبرة كقيام الشركة بتنفيذ كمقاول رئيسي مشاريع في مجال الاختصاص عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو الجهات الحكومية الأخرى في الكويت خلال آخر 10 سنوات كمشروع أو مشروعين لأعمال مماثلة لموضوع العقد قيمتهما مجتمعين لا تقل عن 5 ملايين دينار، وان مشاريع الصيانة غير مقبولة والتعاقدات من الباطن أيضا غير مقبولة.