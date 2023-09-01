عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة تسعى للحصول على موافقات الجهات المعنية لإعادة عرض ترسية مناقصة صيانة وإصلاح أجهزة ومعدات وآليات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث على احدى شركات المعدات «ثالث اقل الأسعار» المطابق للشروط والمواصفات الفنية وذلك بمبلغ 879 ألف دينار ولمدة 1095 يوما بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة. وأضافت المصادر ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة قرر تأجيل البت في قرار طلب وزارة الاشغال العامة وذلك لمزيد من الدراسة حول هذا الموضوع. ولفتت المصادر الى ان هذه المناقصة عامة غير قابلة للتجزئة والغرض منها قيام المتعهد بأعمال الصيانة الدورية والوقائية لجميع اجهزة ومعدات وآليات المركز سواء الثابتة او المتحركة منها وسواء كانت داخل المركز او خارجه بالمواقع المختلفة ضمن حدود الكويت. وذكرت ان على المتعهد القيام بأعمال المعايرة الدورية لكل الاجهزة والمعدات الواردة في جدول الكميات وتأمين توريد المواد الاستهلاكية والقيام بأعمال الاصلاحات الطارئة والتحديث للأجهزة بما يتوافق مع امكانية الاستخدام المثالي لها وبحيث يكون مسؤولا عن صلاحية جميع الأجهزة والمعدات والآليات لاستخدامها بصورة مستمرة وتكون جاهزة للاستعمال في اي وقت كان طوال مدة تنفيذ العقد.