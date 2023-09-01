«الأشغال» تسعى لحل مشكلة الازدحام المروري.. وإنشاء المركز الصحي بالمنطقة خلال الفترة المقبلة

عاطف رمضان



أكد رئيس لجنة أهالي «خيطان الجنوبي» المحامي بدر المطيري أن اللجنة تلقت وعودا من وزارة الأشغال العامة باستحداث مداخل ومخارج للمنطقة مع «الدائري السادس» قريبا، كاشفا أيضا عن قرب تشغيل شبكة الكهرباء بالمنطقة خلال الأسابيع المقبلة.



وقال المطيري في تصريح لـ «الأنباء» إن اللجنة أيضا حصلت على وعود باستحداث مداخل ومخارج للقطعتين 1 و2 مع «السادس» امتداد شارع ابراهيم بن أدهم لحل مشكلة الازدحام المروري وإنهائها بالسرعة الممكنة، واتفقت مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتوسعة شارع ابو ظبي وإنشاء جسر على طريق الملك فيصل للعودة للعاصمة، وتحديث وتوسعة مدخل المنطقة مقابل الفروانية.



وأوضح أن وزارة الكهرباء بدأت تركيب محولات الكهرباء في منطقة خيطان الجنوبي، وتم تجهيز مكائن وكيبلات أول محولين، وجار الانتهاء من توصيل جميع الكيبلات الاخرى بالمنطقة، متوقعا خلال الأسابيع المقبلة وبحد أقصى نهاية أكتوبر أن تكون شبكة كهرباء المنطقة جاهزة بالكامل ويتم تشغيلها.



وأضاف: نتوقع خلال الأسبوع المقبل أن يتم تشغيل أول محولين للكهرباء في المنطقة، ويتم توصيل الكيبلات الفرعية من الكيبل الرئيسي الى بعض المنازل ويتم تشغيل 5 محولات كمجموعة أولى على أن يتم تشغيل المجموعات الأخرى تباعا خلال الأسابيع المقبلة.



وفي سياق متصل، ذكر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت مؤخرا مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة المركز الصحي لمشروع خيطان الجنوبي ضمن المباني العامة وأن تاريخ إقفال المناقصة 14 سبتمبر 2023 وذلك للشركات المحلية المنفذة لمشاريع أعمال المباني العامة والتي تنطبق عليها الأسس والمعايير.



ولفت الى أن «خيطان الجنوبي» تعتبر اصغر منطقة في الكويت وتشمل 1448 منزلا تتوزع على قطعتين وسيسكن بها 1448 أسرة، مناشدا جميع الوزارات والجهات المعنية بضرورة الإسراع في تقديم إنجازات حقيقية، مشيرا الى أن المنطقة تحتاج الى زيادة المداخل والمخارج، وتحديث كل من المساجد والمدارس وتجهيز وتشغيل باقي الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة.