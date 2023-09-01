حصل المهاجم النرويجي لمان سيتي إرلينغ هالاند على جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد دوره البارز في تحقيق ثلاثية الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية.



وقد تفوق ابن الـ 23 عاما على زميله في الفريق البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني ليونيل ميسي.



وتوج الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مان سيتي بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2022-2023. وتفوق غوارديولا على الثنائي الإيطالي سيميوني إنزاغي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، ولوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي.



في المقابل، فازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا. وتوجت الهولندية سارينا فيجمان مدربة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات بجائزة أفضل مدرب كرة قدم نسائية بأوروبا.



من جهة أخرى أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت في موناكو أمس عن وقوع كل من بايرن ميونيخ ومان يونايتد في مجموعة واحدة، بينما تعد المجموعة السادسة هي «مجموعة الموت» كونها ضمت باريس سان جرمان بطل فرنسا وبورسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل.



وفيما جاءت القرعة بشكل عام متوازنة، إلا أن المجموعة السادسة خرقت ذلك حيث أوقعت باريس سان جرمان وصيف بطل 2020 مع بوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل العائد للمشاركة في المسابقة الاوروبية المرمومة بعد غياب لـ 20 عاما. وجاء ريال مدريد الاسباني حامل اللقب 14 مرة في المجموعة الثالثة إلى جانب نابولي بطل ايطاليا، بالإضافة الى سبورتنغ براغا البرتغالي وأونيون برلين الوافد الجديد الى «تشامبيونزليغ».



اما مان سيتي حامل اللقب، فقد أوقعته القرعة في مجموعة سهلة نسبيا الى جانب لايبزيغ الألماني وريد ستار الصربي ويونغ بويز السويسري. ولن تكون مهمة برشلونة بطل إسبانيا صعبة على الأرجح لتصدر المجموعة الثامنة التي ضمت الى جانبه كلا من بورتو البرتغالي وشاختار دانييتسك الاوركاني ورويال أنتويرب البلجيكي. وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 19 و20 سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 12 و13 ديسمبر. ويقام النهائي في 1 يونيو على ملعب ويمبلي في انجلترا.



وجاءت نتائج القرعة للمجموعات الثماني كما يلي:



المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الالماني، مان يونايتد الانجليزي، كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي.



المجموعة الثانية: اشبيلية الاسباني، أرسنال الانجليزي، ايندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.



المجوعة الثالثة: نابولي الايطالي، ريال مدريد الاسباني، براغا البرتغالي وأونيون برلين الالماني



المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي، انتر ميلان الايطالي، سالزبورغ النمسوي وريال سوسييداد الاسباني



المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الاسباني، لاتسيو الايطالي، وسلتيك الاسكتلندي



المجموعة السادسة: باريس سان جرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الالماني، ميلان الايطالي ونيوكاسل يونايتد الانجليزي.



المجموعة السابعة: مان سيتي الانجليزي، لايبزيغ الالماني، ريد ستار بلغراد الصربي، ويونغ بويز السويسري.



المجموعة الثامنة: برشلونة الاسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دانييتسك الاوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.