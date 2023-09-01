بيروت - منصور شعبان



كتب النائب جورج عدوان على منصة «اكس - X»: ما حصل في جلسة الهيئة الاتهامية أثناء النظر في الادعاء على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة «فضيحة من أكبر الفضائح التي عرفها قصر العدل».



وأضاف: هذه الفضيحة تستوجب التحرك الفوري لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والقضاة ونقابة المحامين للتوصل الى قرارات حاسمة.



وكان النائب العام التمييزي غسان عويدات أصدر مطالعة استند فيها إلى تقرير التدقيق الجنائي الذي وضعته شركة «الفاريز أند مارشال»، متوقفا أمام 7 مخالفات جرمية، بالاستناد الى التقرير المذكور، الذي تحدث عن التزوير في حسابات مصرف لبنان وعن الهندسات المالية التي قدرت كلفتها بـ76 مليار دولار، وان هذه الهندسات لم تخضع لأي رقابة لاحقة ولا بنيت على أي دراسة جدوى.



وعن حساب العمولات، أشارت المطالعة الى تحويل رياض سلامة 96.8 مليار دولار إلى الخارج و16.5 مليونا الى الداخل من حسابات الحاكم، حيث وجدت أطراف متربحة من ذلك شركتا «فوري»، و«أوبتموم» التي يمتلكها المحيطون بسلامة.



وأكد عويدات وجود عمولات بنحو 111 مليون دولار ذهبت لجهات مجهولة. وأشار إلى وضع شاذ في إدارة مصرف لبنان وتصرفات غير سوية.



وعن الاحتياطيات ذكر عويدات هبوطها خلال 2015-2022 من فائض 7.2 مليارات دولار الى رصيد سلبي بنحو 50.7 مليار دولار، في المقابل يعترف سلامة لشركة التدقيق بأن كلفة الهندسات 56 مليار دولار. ما دفع بعويدات الى طلب التحقيق في مبررات عمولات الهندسات وغيرها من العمليات المالية.