يحيى حميدان



أقام اتحاد المبارزة حفلا مبسطا لتكريم لاعبي المنتخب الوطني بعد تألقهم اللافت في دورة الألعاب العربية في الجزائر وبطولة العالم في إيطاليا اللتين أقيمتا مؤخرا.



وحصل أبطالنا على 7 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان و3 برونزيات) في الألعاب العربية، بخلاف وصول تصنيف اللاعب يوسف الشملان إلى المركز الـ 29 عالميا بعد نتائجه المميزة في بطولة العالم.



وقال رئيس الاتحاد عبدالكريم الشملان إن هذا التكريم لم يقم بسبب النتائج فقط ولكن لأن أبطالنا نالوا سمعة طيبة في المشاركتين الأخيرتين وجعلوا العالم كله يشاهد مدى أخلاقهم والتزامهم قبل مستواهم الفني.



وأضاف الشملان، في حديث خاص مع «الأنباء»، أن مجلس إدارة الاتحاد قرر تخصيص مكافأة مالية قدرها 5 آلاف دينار لمن يحقق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في هانغزو بالصين في الفترة ما بين 23 سبتمبر و8 أكتوبر المقبلين، فيما سينال صاحب الفضية 4 آلاف دينار وصاحب البرونزية 3 آلاف دينار.



من جهته، أكد البطل عبدالعزيز الشطي أن مشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب العربية وبطولة العالم كانت ناجحة، لافتا إلى أن حصولنا على ذهبيتين يعد أمرا استثنائيا لأننا لم نحقق أي ذهبية في الألعاب العربية منذ التسعينيات.



واعتبر الشطي أن هذه النتائج تعتبر انطلاقة قوية للجيل الصاعد ونترقب منهم المزيد في قادم المواعيد.



بدوره، أشاد البطل يوسف الشملان بنتائج زملائه في دورة الألعاب العربية التي لم يشارك بها بسبب ارتباطه ببرنامج خاص للمشاركة في بطولة العالم، مؤكدا على أن مشاركته العالمية كانت ناجحة بعدما وصل إلى الدور الـ 32، وهو أول لاعب كويتي يصل لهذه المرحلة في بطولات العالم.



وأوضح الشملان أن أرقامه الحالية تضمن له المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 ولكن هناك 5 بطولات حتى شهر مارس المقبل من الممكن أن تغير الموازين وعليه التركيز لضمان الوصول إلى الأولمبياد وهو الهدف الأول، بخلاف محاولة حصد الميداليات في «آسياد هانغزو».



وشمل التكريم كلا من اللاعبين: عبدالعزيز الشطي، وعبدالرحمن المانع، وعلي النكاس، وحسن الفودري، وبندر الشملان، ومحمد مهدي، وعبدالعزيز دعيج، وعلي فاضل، وصالح مهدي، وعلي أحمد ويوسف الشملان.