محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



دعت قوة النجدة منتسبيها من الضباط وضباط الصف، في تعميم صادر عن مدير عام قوة النجدة العميد فارس القحطاني، إلى وجوب إرسال الإجازات بجميع أنواعها قبل بداية الإجازة بمدة لا تقل عن أسبوع (7 أيام عمل). وتضمن التعميم بهذا الخصوص، والصادر أمس الأول، أن الإجراء نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل العامة، خاصة أن جهاز الحاسب الآلي لا يستطيع رصدها إلا بمدة كافية قبل بداية الإجازة. وتضمن التعميم أنه لن يتم استقبال أي تصريح إجازة أقل من المدة المذكورة أعلاه قبل بداية الإجازة، وذلك لضمان حسن سير العمل.