ترأس مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عبدالله عادل الشرهان، الوفد المشارك في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في مدينة صلالة بسلطنة عمان بتاريخ 2023/8/31، ومن خلال الاجتماع تمت الموافقة على البرنامج الزمني الشامل والمحدث لاستكمال الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي في ضوء مخرجات دراسة تطوير المنافذ الجمركية، واعتماد الخطة التنفيذية للحلول المقترحة لمعالجة المعوقات.



هذا، وتمت أيضا مناقشة القرارات المنجزة لمجلس الإدارة ومتطلبات المرحلة التأسيسية والتوصية برفع الموافقة على نقل مهام واختصاص إدارة الاتحاد الجمركي ومركز المعلومات الجمركي من الأمانة العامة إلى مجلس هيئة الاتحاد الجمركي لممارسة مهامها وفق النظام الداخلي، حيث منحت الصلاحيات اللازمة لتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات تنفيذا لقرار المجلس الأعلى - 2021/42، كما تم الاتفاق على تعديل قائمة المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل بها اعتبارا من 2024/3/1 بعد موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي.



من جانبه، اكد الشرهان أهمية وضع آلية موحدة لإعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية من خلال تبادل التجارب وصولا لأفضل الممارسات المطبقة، مشيرا إلى الاتفاق كذلك على سرعة معالجة صعوبات الإرساليات التي تخضع لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والاتفاق على قوائم السلع المقيدة والممنوعة المشتركة وقوائم السلع ذات الطبيعة الخاصة والقوائم الممنوعة المنفردة.

كما أكد أهمية تعاون الجهات المعنية مع الإدارة العامة للجمارك لتنفيذ المتطلبات الخاصة بالإفراج المسبق لإنهاء كافة الاجراءات في المنفذ الأول بدول المجلس، وإزالة كافة الحواجز وعدم تكرار الإجراءات في الحدود البينية وتمكين الإدارة من إنجاز الربط الإلكتروني لتبادل المعلومات مع دول المجلس ووضع تدابير موحدة للفسح الجمركي وتقليص الزمن المستغرق لتخليص وتسهيل حركة التبادل التجاري.



وفي الختام، شكر مدير عام الجمارك عبدالله الشرهان البلد المستضيف على الاستقبال الراقي وحسن الضيافة وهذا الشيء ليس بغريب على اخواننا في سلطنة عمان، وشكر خاص للعميد سعيد بن خميس الغيثي، على الجهود المبذولة في هذه الاجتماعات التي من شأنها تسهيل وتيسير الاجراءات بين دول المجلس.