

الدوحة - فريد عبدالباقي



واصل فريق الغرافة تحقيق انتصاراته في الدوري القطري، بعد أن تجاوز الأهلي بنتيجة 4-1، في افتتاح الجولة الثالثة من المسابقة، سجل رباعية الغرافة أحمد الجانحي «27»، والثنائي الجزائري ياسين براهيمي «هدفين» في الدقيقتين «61 و72» وفريد بولاية «90+10 ركلة جزاء»، فيما سجل هدف الأهلي الوحيد التونسي نعيم السليطي في الدقيقة 16.



وبهذا الفوز رفع الغرافة رصيده إلى 7 نقاط، وظل الأهلي بلا رصيد بعد تلقيه الخسارة الثالثة له على التوالي هذا الموسم.



وعلمت «الأنباء» من مصادرها أن إدارة النادي الأهلي تدرس إقالة المدرب المونتينيغري نيبويشا يوفوفيتش، من منصبه، والاتجاه إلى تدريب مساعده البحريني خالد تاج، ليتولى القيادة الفنية للفريق.



هذا واقتنص معيذر الصاعد حديثا لدوري قطر هذا الموسم، فوزه الأول على حساب المرخية بنتيجة 5-2، سجل أهداف معيذر كلا من الكونغولي غي مبينزا «سوبر هاتريك» في الدقائق «7 و12 و15 و27»، والغامبي يوسوفا نجي مهاجم المرخية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41، فيما سجل مدافع معيذر مامادو تراوري بالخطأ في مرماه للمرخية في الدقيقة 21، والغامبي يوسوفاه نجي في الدقيقة 71.



وبهذه النتيجة، حصد معيذر أول 3 نقاط في الدوري، فيما مني المرخية بالهزيمة الثالثة وظل بلا رصيد.



وفي مباراة ثالثة، سيطر التعادل الإيجابي على لقاء أم صلال وقطر 2-2، تقدم الملك القطراوي بهدفين بواسطة الإسباني خافيير مارتينيز في الدقيقتين «18 و22»، وسجل هدفي أم صلال، المحترف الجزائري فيكتور لكحل ومشعل الشمري في الدقيقتين «40 و90+8»، ليرفع كل فريق رصيده إلى نقطتين من تعادلين وخسارة.



العطية بطل رالي الأرجنتين



في شأن آخر، توج السائق القطري ناصر العطية بلقب رالي «ديسافيو روتا 40» الأرجنتيني، الذي يشكل الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة رالي-رايد «W2RC» للموسم 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وبات قريبا من الاحتفاظ بلقبه في البطولة العالمية بعدما عزز موقعه في صدارة الترتيب العام بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه قبل الجولة الخامسة والأخيرة.



وحسم العطية بصحبة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارة «تويوتا هايلوكس»، لقب الرالي بعدما قطع المرحلة الخامسة بين مدينتي بيلين وسالتا التي تبلغ مسافتها الإجمالية 563 كلم منها 305 كلم مراحل خاصة خاضعة للسرعة و258 كلم مراحل وصل، في زمن قدره 2.34.04 ساعة.



وتفوق العطية بفارق 1.03 دقيقة عن السائق الأرجنتيني سيباستيان هالبيرن بصحبة ملاحه ومواطنه برناردو جراو صاحب المركز الثاني بزمن قدره 2.35.07 ساعة، وبفارق 5.05 دقائق عن الإيطالي أوجينيو آموس بصحبة ملاحه ومواطنه باولو سيسي، الذي حل ثالثا بزمن قدره 2.39.09 ساعة.



برشم بطل جولة زيوريخ



من ناحية أخرى، أحرز البطل الأولمبي القطري والعالمي معتز عيسى برشم الفوز بالمركز الأول لمسابقة الوثب العالي في جولة زيوريخ للدوري الماسي لألعاب القوى.



ونجح برشم في تسجيل ارتفاع 2.35 متر كأفضل ارتفاع في المسابقة للجولة تاركا المركز الثاني للنيوزيلندي هاميش كير الذي سجل 2.33م، وجاء في المركز الثالث الكوري سانغ يوك مسجلا 2.31م.



وبفوزه في جولة زيورخ يكون برشم قد حقق الفوز الثاني له في الدوري الماسي بعد جولة سيلسيا الپولندية يوليو الماضي، وسينافس برشم على ماسة المسابقة في الجولة الأخيرة للدوري الماسي في مدينة يوجين بالولايات المتحدة الأميركية.



ويذكر أن برشم يملك ثاني أفضل رقم في تاريخ مسابقة الوثب العالي وهو 2.43م والمسجل في العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2014.