

انتخب المدير الفني للاتحاد الكويتي للفروسية عضو الاتحاد الآسيوي وليد الجاسم عضوا في لجنة الترشيحات التابعة للاتحاد الدولي للفروسية ممثلا عن المجموعة الإقليمية السابعة التابعة للاتحاد الدولي.



وأقيمت الانتخابات من ثلاث جولات، تأهل للجولة الثالثة وليد الجاسم (الكويت) وكريم بدارو (لبنان)، حيث حصل مرشح الكويت على 10 أصوات فيما حصل منافسه اللبناني على 8 أصوات.



وتستمر عضوية الجاسم في لجنة الترشيحات في الدورة من 2023 إلى 2027، وتتولى اللجنة عملية اعتماد أسماء المرشحين للمناصب التابعة للاتحاد الدولي، كما تتم التوصية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية بالمرشحين الأفضل.