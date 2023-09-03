هالة عمران



يواصل طلاب الدبلومات الفنية اليوم تسجيل التقدم لحجز اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني وهذه الكليات هي كليات الفنون الجميلة «عمارة - فنون» بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي بالأقصر «فنون» فقط)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - بنها - بني سويف - دمياط - طنطا).



ومن المقرر أن تتواصل الاختبارات بالكليات المعنية التي بدأت امس السبت 2/9/2023 حتى يوم غد الموافق 4/9/2023.



وأكد مكتب التنسيق أنه فيما يخص اختبارات كليات الفنون التطبيقية، لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولا نهائيا بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقا لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.



وأشار مكتب التنسيق، إلى أنه يسمح لجميع طلاب المدارس الفنية المتقدمة والمعاهد الفنية (الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بهذه الكليات وفقا لتخصصه وبشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.



وكشف مكتب التنسيق، عن أنه سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلى وطبقا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول، ويشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2023 .