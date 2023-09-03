زكَّت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية أمس مرشح الكويت الشيخ سلمان الحمود رئيسا للاتحاد للسنوات الأربع المقبلة، محتفظا بمنصبه وذلك في اجتماعها الذي عقد في الكويت بحضور ممثلين عن 41 اتحادا وطنيا في القارة الآسيوية.



وأكد الحمود، في كلمته خلال الاجتماع، أن الاتحاد ملتزم بتشجيع المواهب وتوفير الفرص للرياضيين الطموحين في آسيا للتميز قاريا ودوليا في هذه الرياضة الأولمبية، كما سيعمل على إرساء أساس متين فنيا وإداريا وتعزيز ثقافة اللعب النظيف لمستقبل أكثر إشراقا لرياضة الرماية الآسيوية.



وقال إن الاتحاد القاري يشجع الاتحادات الوطنية في القارة على إقامة المسابقات الآسيوية والدولية للعبة عبر تقديم الدعم الفني واللوجستي والإداري للجان المنظمة، فضلا عن تنظيم دورات ومعسكرات تدريبية للمدربين والحكام والمنظمين للارتقاء بهذه الكوادر الآسيوية.



وذكر أن رياضة الرماية الآسيوية شهدت خلال السنوات الأخيرة زيادة هائلة في شعبية رياضة الرماية في آسيا، إذ نجحت المنتخبات الآسيوية بزيادة بطاقاتها التأهيلية في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة باليابان (2020) من 38 إلى 48 عن سابقتها متوجين بـ 14 ميدالية متنوعة. ونوه بإنجازات الرياضيين والاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية على جميع المستويات (الأولمبية والدولية)، موضحا أن الاتحاد سيمنحهم وسام الاستحقاق على إنجازاتهم الرائعة.



من جانبه، قال رئيس الاتحاد الكويتي للعبة المستضيف للاجتماع دعيج العتيبي إن الاجتماع اعتمد برنامج البطولات القارية للفترة المقبلة وستكون البداية من بطولة آسيا الشاملة في كوريا أكتوبر المقبل، وكذلك بطولة آسيا لأسلحة «الخرطوش» في الكويت يناير المقبل، وبطولة آسيا لأسلحة «الرصاص» المقررة في أندونيسيا فبراير المقبل وغيرها من البطولات.



وقال العتيبي الذي تمت تزكيته أيضا لشغل منصب الأمين العام للاتحاد الآسيوي إن الكويت احتفظت كذلك بمقر الاتحاد وتحديدا بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، مشيدا بدعم اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة لإنجاح الاجتماع.



وشهد الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوشيانو روسي انتخاب باقي المناصب التنفيذية بالاتحاد بواقع 5 نواب للرئيس و8 أعضاء للمكتب التنفيذي، كما تم اعتماد التقريرين الإداري والمالي للاتحاد للسنة المالية المنتهية.