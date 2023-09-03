لا يجوز التخارج منها أو الإخلال بنسب الملكية الكاملة للدولة إلا بقرار من مجلس الوزراء



علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار أسست الشركة الكويتية للتخزين كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال 50 مليون دينار، موزعا على 500 مليون سهم مملوكة بالكامل لهيئة الاستثمار.

وحددت الشركة 25 غرضا أسست من أجلها، وهي: نقل السلع المبردة والمجمدة، ونقل الأثاث، ونقل المواشي، ونقل السيارات الجديدة، وتشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع، وتشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع الجوي، وخدمات مناولة الحاويات، والتخزين في المستودعات، ومخازن السلع المبردة والمثلجة (مستودعات التبريد)، والتخزين في مستودعات صوامع الغلال والدقيق مخازن الأغذية والمنتجات الزراعية، ومخازن المواد الكيميائية، ومخازن الأثاث والأخشاب، ومخازن السيارات، والتخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة، ومخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، وأنشطة الخدمات الأرضية في المطارات، وتقديم الخدمات الأرضية والمساندة للطائرات، وتملك وبيع وإيجار واستئجار المعدات والآليات الأرضية اللازمة لخدمات الطيران، وتحميل وتفريغ البضائع وأمتعة الركاب برا، والشحن والتفريغ برا وأنشطة الموانئ، وتموين البواخر، ومكتب التخليص الجمركي، ووكالات النقل والشحن البحري.

وشدد عقد التأسيس على أنه لا يجوز التخارج من هذه الشركة أو القيام بأي تصرفات من شأنها الإخلال بنسب الملكية الكاملة للدولة فيها إلا بعد العرض على مجلس الوزراء وصدور قرار منه بهذا الشأن.