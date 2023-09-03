أصدرت هيئة أسواق المال في الأول من شهر سبتمبر الحالي العدد 13 من مجلتها التوعوية الإلكترونية، والذي بدأ بزاوية الافتتاح لرئيس مجلس مفوضي الهيئة د.أحمد الملحم استعرض فيها بعض الإجراءات التنظيمية التي قامت بها الهيئة مؤخرا والتي تحمل أبعادا تنموية ومجتمعية بعيدة المدى، لعل من أبرزها استكمال المسارات المتصلة بالتقنيات المالية، وتحسين بيئة الأعمال الخاصة بمؤشر حماية حقوق المستثمرين، والتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية، لاسيما المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو».



كما أشار الملحم إلى توجهات الهيئة لإعداد خارطة طريق لتطوير الصناعة المالية الإسلامية في أسواق المال تساعد على النهوض بهذه الصناعة، بما يضفي مزيدا من التنوع والابتكار والفرص الاستثمارية المنافسة في السوق المحلي بما يدعم توجهات التمويل الإسلامي، وترسيخه كواحد من مرتكزات تمويل التنمية الاقتصادية المستدامة.



وبالعودة إلى أبواب المجلة، فقد تناولت زاوية «عبق الريادة» سيرة المرحوم حمد عبدالعزيز الصقر وإسهاماته الوطنية الخالدة في ذاكرة الأجيال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخيرية.



أما الزاوية القانونية فقد تناولت موضوع تحديد المستفيد الفعلي للشخص الاعتباري» بدءا بآلية تحديده ودور الجهات المعنية في ذلك لاسيما هيئة أسواق المال، وانتهاء بتوصيات مجموعة العمل ذات الصلة، وكذلك صور هياكل الملكية.



وشهدت زاوية «رأي ورؤية» تقديم الكاتب والباحث في الشأن الاقتصادي الأستاذ عايد العرفج رؤيته للانعكاسات المتوقعة لثالوث الدمار المالي الماثل في (التضخم، رفع سعر الفائدة، الإحجام عن الشراء) ومدى إمكانية تسببها في حدوث أزمة مالية عالمية.



الأكاديمي الاقتصادي المعروف، د.أسامة عادل الفلاح كان ضيف حوار العدد، عرض من خلاله رؤيته لواقع الاقتصاد المحلي والدولي في الوقت الراهن، وكذلك مستقبل النفط، ودور الهيئة على صعيد تطوير سوق المال.