جريا على عادتها كل عام، أعلنت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت عن حملتها الترويجية الخاصة بموسم العودة للمدارس تحت شعار «عودة آمنة.. مع عروض هيونداي»، والتي تركز على السلامة بوصفها الأولوية القصوى عندما يتعلق الأمر بطلبة المدارس.



من خلال هذه الحملة، تقدم شركة شمال الخليج التجارية لعشاق السيارات المميزة فرصة فريدة لاقتناء أحد موديلات علامة هيونداي فائقة الجودة بما يتناسب مع احتياجاتهم وميزانيتهم وفق نظام الأقساط، ولتكتمل روعة التجربة، تقدم الشركة باقة كبيرة من القيم المضافة التي تمنحهم راحة البال خلال فترة الاقتناء تشمل سنة تأمين شامل مجانا، سنتين صيانة مجانا، باقة حماية وتظليل مجانا، تأمين ضد الغير وتسجيل المرور مجانا.



وفي هذا السياق، قال مدير التسويق والعلاقات العامة في الشركة خلدون عبدالحافظ: «بداية نتقدم بالتهنئة لكافة الطلبة وذويهم بمناسبة العودة لمقاعد الدراسة متمنين لهم أعلى درجات النجاح والتفوق. يتزامن إطلاق حملتنا الحالية مع واحد من المواسم العزيزة على قلوبنا جميعا، فموسم العودة للمدارس دائما ما يحمل معه التفاؤل والثقة، وهذا هو شعارنا إزاء عرضنا الجديد، حيث نوفر لعملاء هيونداي الأعزاء ومحبي السيارات عالية الجودة فرصة رائعة لاقتناء السيارة التي يحلمون بها بسهولة عبر نظام أقساط مريح، تعززه باقة خاصة من المزايا والقيم المضافة تضمن لهم راحة البال خلال فترة الاقتناء».



وأضاف: يستلهم شعار حملتنا الجديدة عودة آمنة.. «قيم هيونداي، حيث تركز فلسفة علامتنا التجارية على رفاهية العميل، وتكرس مصادرها لتلبية احتياجاته وتطلعاته على أفضل وجه، ويقع في قلب هذه الحاجات الحفاظ على سلامته وسلامة أحبائه، وفي هذا المجال تتفوق هيونداي على صعيد جودة الهندسة وتطور التكنولوجيا وكيفية توظيفهما لتعزيز عناصر السلامة والأمان في جميع موديلات هيونداي لضمان رحلات ممتعة تحميها أعلى مستويات الأمان».



وتشمل الحملة كل طرازات «هيونداي» 2023 التي تضم المركبات الرياضية المتعددة الاستخدام (SUV) والكروس أوفر، سيارات السيــدان والسيـــارات العائلية. تبدأ الأقساط الشهرية من 119 دينارا لطراز إلنترا، بمحرك 1.6 لتر 127حصانا، مصابيح أمامية LED، شاشة ملتميديا مقاس 10.25 إنش مع نظام ملاحة، إضاءة محيطية وأنظمة قيادة ذكية. و129 دينارا للايقونة سوناتا، بمحرك 2.5 لتر 178 حصانا وناقل حركة كهربائي متطور، شاشة ترفيه وملاحة مقاس 10.25 إنش، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية و9 وسائد هوائية. و239 دينارا لطراز أزيرا، السيدان الاستثنائية، بمحرك V6/ 3.5 لتر 290 حصانا متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، شاشة ترفيه وملاحة مقاس 12.5 إنش مع كاميرا رؤية خلفية، عدادات رقمية، مقاعد أمامية مع مكيفة، منظومة ذكية للمساعدة على القيادة.



أما مجموعة السيارات الرياضيــــة المتعـــددة الاستخدام (SUV) فأقساطها تبدأ من 139 دينارا لموديل توسان، بمحرك 4 سلندرات 2.5 لتر 190 حصانا وناقل حركة 8 سرعات ونظام الدفع الرباعي HTRAC مع نظام التحكم بنمط القيادة، مصابيح أمامية LED مميزة، مقصورة عصرية بأعلى مواصفات الرفاهية والراحة، ومنظومة ذكية للمساعدة على القيادة.



و239 دينارا لموديل باليسيد، بتصميم جديد بالكامل ومحرك V6/ 3.8 لتر 295 حصانا، وناقل حركة كهربائي 8 سرعات ونظام الدفع الكلي HTRAC، مع نظام التحكم بنمط القيادة، مقصورة رياضية راقية بمقاعد من جلد النابا لسبعة ركاب، شاشة معلومات وترفيه وملاحة مقاس 12.3 إنش، نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، نظام تكييف تلقائي، أنظمة المساعدة على القيادة الذكية Smart Sense. كما يبدأ القسط الشهري لطراز ستاريا، السيارة العائلية الفريدة من 239 دينارا، وتعتبر ستاريا الموديل الأكثر تميزا في فئتها على مستوى التصميم والتكنولوجيا حيث تمنح العائلة أقصى درجات الأناقة والرحابة بمقصورة تتسع لـ 11 راكب مع مقاعد قابلة للدوران في الصف الثاني مع خاصية الاسترخاء لتمنح الركاب إحساسا برفاهية المسافرين في الدرجة الأولى.



وتوفر ستاريا أعلى مواصفات الأمان مع سنسورات أمامية وخلفية وأبواب منزلقة تفتح وتغلق بشكل أوتوماتكي عند اقتراب السائق، نظام الخروج الآمن الذي يمنع فتح الأبواب عند استشعار قدوم مركبة من الجهة المقابلة، شاشة ترفيه متوافقة مع أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، نظام صوتي فاخر، منافذ USB لجميع المقاعد، نظام كشف البقعة العمياء إلى جانب باقة واسعة من الأنظمة الذكية للمساعدة على القيادة. جدير بالذكر، أن شركة شمال الخليج التجارية تقدم بشكل دوري عروضا مميزة تهدف لتوفير الفرصة لمحبي علامة «هيونداي» التجارية لامتلاك السيارة التي يحلمون بها والاستمتاع بتجربة قيادة مميزة، ومن جانب آخر تستهدف النشاطات الترويجية للشركة ترسيخ اسم «هيونداي» كعلامة تجارية رائدة في السوق المحلي وتعزيز صورتها كرديف للجودة المتفوقة والأداء الفريد.