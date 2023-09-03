دمشق - هدى العبود



بدأت المخرجة رشا شربتجي التحضير لعشارية بعنوان «المهرج»، تأليف بسام جديد، وتنتمي إلى عوالم من الغموض والإثارة، من خلال جريمة غامضة وسط العديد من الأحداث المليئة بالتشويق.



وتتطرق العشارية إلى العلاقات والمصالح من خلال أحداث صادمة تكشف حقائق الشخصيات المشاركة في العمل، وتجمع الفنان باسم ياخور والفنانة أمل بوشوشة من جديد، متوقعين أن يحقق العمل نجاحا كبيرا، لاسيما انه من إخراج رشا شربتجي. ويشارك في بطولة العمل كل من: باسم ياخور، أمل بوشوشة، ديمة الجندي، نضال نجم، خالد القيش، غزوان الصفدي، إبراهيم شيخ، وبلال قطان.



واللافت أن هذا العمل جمع ياخور وبوشوشة بعد تواجدهما سابقا في عدد من الأعمال من أبرزها مسلسل «العراب» في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل «الإخوة»، ومسلسل «جلسات نسائية»، وكان آخر عمل لهما معا مسلسل «على صفيح ساخن» الذي عرض في رمضان 2021.



كما يشهد المسلسل عودة الفنان الأردني نضال نجم إلى الدراما السورية، حيث اشتهر نجم من خلال مشاركته في المسلسلات السورية.



وأعلنت شركة الإنتاج «دراما شيلف» عن بدء تصوير العشارية لصالح منصة «تن تايم».