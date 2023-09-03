نشرت الفنانة عبير صبري عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في «إنستغرام» صورة لها وجهت من خلالها رسالة غامضة أثارت الجدل حول نيتها الاعتزال، وعلقت قائلة: «المرء يتعافى بنفسه وبقهوته ومسلسلاته وعزلته المريحة جدا».



وتفاعل الجمهور مع عبير متسائلين عما تقصده بالعزلة التي تحدثت عنها، وهل تلمح إلى اعتزالها الفن، خاصة أنها كانت قد كشفت في أحد لقاءاتها التلفزيونية عن أمنيتها في ارتداء الحجاب في الوقت الذي يختاره الله لها.



وكتبت صبري منشورا عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك» قالت فيه: «باختصار أنا عملت حلقة مع د.عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» وكان سؤال من د.عمرو هل ندمتي على لبس الحجاب؟، رديت حرفيا ندمت إني لبسته بدون ما أكون مستعدة مظبوط وندمت إني قلعته وأتمنى أرجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا».



يذكر أن آخر أعمال عبير صبري الفنية هو مسلسل «جميلة» الذي عرض خلال رمضان الماضي، وقام ببطولته: ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.